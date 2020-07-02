شكرا لقرائتكم شوقي غريب: بطولة 99 في صالح المنتخب الأولمبي قبل المشاركة بالأولمبياد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي ذكريات تحقيق برونزية مونديال الشباب 2001 بالأرجنتين، وخاصة مباراة هولندا في دور الثمانية قائلا: "كنت في غرفة الملابس لحظة تسجيل منتخب الشباب هدف التعادل في هولندا وفوجئت أثناء دخولي باحتفال اللاعبين".

وقال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سورتس 1: "المنتخب قضى 55 يوما خارج مصر بسبب المشاركة في كأس العالم للشباب ، مشيرا إلى أن محمد صبحي حارس مرمى المنتخب توقع فوزنا على هولندا وحذرته من الجملة التي طبقها هولندا في تسجيل الأه\داف ولكنه لم ينتبه إليها.

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أوضح أنه ومعه معاونيه يحاولون إيجاد أوقات لخوض المنتخب الأولمبي مباريات ودية ضمن التحضير للأولمبياد، مؤكدا أن الكاف اتخذ العديد من القرارات الإيجابية لمستقبل الكرة الإفريقية

اشار: لدينا لاعبين منتشرين في غالبية فرق الدوري وجميعهم يشاركوا مع فرقهم ويؤدون بشكل جيد، مضيفا: اقامة بطولة مواليد 99 ستكون في صالح المنتخب الأولمبي ، واقامة بطولة مواليد 99 فرصة لمشاركة لاعبي مواليد 97 مع فريق 99 حال عدم حصولهم على فرصة مع الفريق الأول بناديهم ومن لن يشارك في الفريق الأول أو فريق الشباب لن يكون له دور مع المنتخب الأولمبي.