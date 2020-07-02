شكرا لقرائتكم الوداد: الأهلي لديه رغبة في الانتقام لنهائي 2017.. وسنفتقد أهم أسلحتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يرى محمد طلال عضو مجلس إدارة نادي الوداد المغربي أن مواجهة نادي القرن ووداد الأمة قمة مرتقبة في نصف نهائي دوري الأبطال.
قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سورتس 1: الأهلي لديه رغبة للانتقام ورد الاعتبار من الوداد منذ آخر خسارة من الوداد في نهائي 2017، كما أن الوداد لديه لاعبين مميزين وجهاز فني على مستوى عالي واستقرار كبير يجعل فرصه كبيرة في تخطي الأهلي
أردف: الوداد يحترم الجهات المختصة وهدفنا الدفاع عن حقوقنا تجاه الترجي ، مشددا على أن الوداد خرج مظلوما من نهائي النسخة الماضية بدوري الأبطال.
كشف أن غياب الجماهير سيحرم الوداد المغربي من أهم أسلحته قبل مواجهة الأهلي، باعتبار أن نصف النهائي سيقام من مباراة واحدة خارج الديار.
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