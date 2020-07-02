شكرا لقرائتكم محمود الشامي: الانتخابات التكميلية "افتكاسة" جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سخر محمود الشامي، عضو اتحاد الكرة السابق، من الانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة، مشددا على أنها إذا حدثت ستكون "افتكاسة" جديدة، وقال الشامي فى تصريحات تلفزيونية : "اعتقد أن الانتخابات التكميلية لن تجري على الإطلاق، وبند الـ 8 سنوات من المحتمل أن يتم إلغاءه، ويجب أن لا ننظر إلى المصالح خلال الفترة المقبلة".

وعن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة، أوضح: "سأترشح على منصب نائب رئيس الجبلاية، ودورة مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق انتهت ولا نحتاج لانتخابات تكميلية".

أكد محمود الشامي، عضو اتحاد الكرة السابق، أن مصر تواجه حروب في جميع المجالات، وقال الشامي خلال تصريحات تلفزيونية : "مصر تواجه حروب في جميع المجالات، لكنها تنمي وتطور وتحقق نتائج".

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وأضاف: "كنت أتمنى من اتحاد الكرة توضيح تكلفة عودة الدوري ماليا لكل المراحل، كما أن استكمال الدوري في هذا التوقيت مع ضغط المباريات يعد مخاطرة كبيرة جدا".

وتابع: "كان يجب على اتحاد الكرة تفعيل دور الروابط خلال الفترة الحالية وهناك نسبة كبيرة من الأندية ترفض استكمال الدوريد.

وأتم: "رابطة المحترفين في عهد أبو ريدة تم تجميدها لرغبة بعض الأعضاء في السيطرة عليها".