شكرا لقرائتكم الشامي: أؤيد عودة الدوري بشروط.. ويجب وضع خريطة لمدة عام ونصف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمود الشامي، عضو اتحاد الكرة السابق،أنه يؤيد عودة الدوري ولكن بشروط معينة، مشددا على اتحاد الكرة وضع خريطة لمدة عام ونصف، وقال الشامي فى تصريحات تلفزيونية: " كنت أتمنى من اتحاد الكرة توضيح تكلفة عودة الدوري ماليا لكل المراحل، كما أن استكمال الدوري في هذا التوقيت مع ضغط المباريات يعد مخاطرة كبيرة جدا".

وتابع: "كان يجب على اتحاد الكرة تفعيل دور الروابط خلال الفترة الحالية وهناك نسبة كبيرة من الأندية ترفض استكمال الدوريد.

وأتم: "رابطة المحترفين في عهد أبو ريدة تم تجميدها لرغبة بعض الأعضاء في السيطرة عليها".

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وسخر محمود الشامي، عضو اتحاد الكرة السابق، من الانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة، مشددا على أنها إذا حدثت ستكون "افتكاسة" جديدة.

وقال : "اعتقد أن الانتخابات التكميلية لن تجري على الإطلاق، وبند الـ 8 سنوات من المحتمل أن يتم إلغاءه، ويجب أن لا ننظر إلى المصالح خلال الفترة المقبلة".

وعن ترشحه للانتخابات أوضح: "سأترشح على منصب نائب رئيس الجبلاية، ودورة مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق انتهت ولا نحتاج لانتخابات تكميلية".