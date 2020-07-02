شكرا لقرائتكم شوقى غريب: لدينا عرض لمواجهة منتخب كبير في سبتمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أنه لم يعترض على استكمال الموسم الحالي نهائيا في اجتماعنا باتحاد الكرة، مشيرا إى أن المنتخب الأولمبي لديه عرض للعب في شهر سبتمبر مع منتخبات كبيرة خارج مصر.

قال شوقى غريب، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سورتس 1: مباراتي الأرحنتين والبرازيل مع المنتخب الأولمبي سيتم لعبها ولكن في توقيت جديد، مضيفا: "ربيع ياسين لديه لاعبين مميزين في منتخب الشباب ويرشح لي لاعبين جيدين لضمهم للمنتخب الأولمبي".

شدد غريب، على أن الدولة لن تبخل عن المنتخب الأولمبي في التحضير للأولمبياد ويكفي تكريم المنتخب من رئيس الجمهورية ومنحه أوسمة.

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قال: "المنتخب قضى 55 يوما خارج مصر بسبب المشاركة في كأس العالم للشباب ، مشيرا إلى أن محمد صبحي حارس مرمى المنتخب توقع فوزنا على هولندا وحذرته من الجملة التي طبقها هولندا في تسجيل الأه\داف ولكنه لم ينتبه إليها.

أوضح أنه ومعه معاونيه يحاولون إيجاد أوقات لخوض المنتخب الأولمبي مباريات ودية ضمن التحضير للأولمبياد، مؤكدا أن الكاف اتخذ العديد من القرارات الإيجابية لمستقبل الكرة الإفريقية

وتابع: لدينا لاعبين منتشرين في غالبية فرق الدوري وجميعهم يشاركوا مع فرقهم ويؤدون بشكل جيد، مضيفا: اقامة بطولة مواليد 99 ستكون في صالح المنتخب الأولمبي ، واقامة بطولة مواليد 99 فرصة لمشاركة لاعبي مواليد 97 مع فريق 99 حال عدم حصولهم على فرصة مع الفريق الأول بناديهم ومن لن يشارك في الفريق الأول أو فريق الشباب لن يكون له دور مع المنتخب الأولمبي.