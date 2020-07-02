شكرا لقرائتكم أحمد عيد عبد الملك: عدلي القيعي أقنعني بالموافقة على اللعب للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد عيد عبد الملك، نجم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني، إنه بدأ مسيرته الكروية مع نادي الزمالك لكنه رحل بسبب كثرة النجوم في هذا الوقت، وأكد أحمد عيد في تصريحات تلفزيونية : "حلمي طولان هو مؤسس الجيل الذهبي لفريق حرس الحدود والعشري أستكمل المسيرة".

وأوضح: "أضعنا فوزاً قياسياً وتاريخيا علي الأهلي في نهائي كأس مصر".

وعن تصريحاته برغبته في الانتقال إلى الأهلي، شدد أحمد عيد: "جلست مع عدلي القيعي وصرحت برغبتي في اللعب للأهلي بناء علي نصيحته".

ووجه أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق، الشكر إلى مسئولي القلعة البيضاء، بعد تبني فكرته التي دعا إليها في وقت سابق، بأن يحتفل النادي الأبيض وجماهيره بنادي القرن في التاسع من يوليو الجاري، وفقاً لما أعلنته قناة الزمالك أمس، وذلك على الرغم من تتويج النادي الأهلي باللقب قبل 20 عاماً من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، وكتب عبد الملك عبر حسابه الشخصي على تويتر"الصراحة الفترة الاخيرة مجلس اداراة نادي الزمالك عامل مبادرات مع كل الناس للم الشمل مع المعارضين قبل المؤيدين ده حاجة ممتاز جداً".

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أضاف نجم الزمالك السابق: بتمني يبقي نهج ماشيين عليه على طول ودايماً كلنا نفضل ورا النادي في كل حاجة سواء انتقادنا او مدحنا المهم مصلحة النادي بس ومستنيكم يوم ٩ / ٧.