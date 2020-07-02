شكرا لقرائتكم أشرف يوسف لاعب الزمالك السابق: قعدت 6 شهور في منزلي بدون مرتب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أشرف يوسف لاعب الزمالك السابق، إن قطاع الناشئين في الزمالك تطور بشكل ملفت في عهد مرتضى منصور، موضحا أن هذه القطاع كان ضعيفا في الماضي وخصم سهل لجميع فرق الدوري.

وأضاف أشرف يوسف، فى تصريحات تلفزيونية، أن مرتضى منصور نجح في جمع لاعيبة ورموز الزمالك، قائلا: قعدت 6 شهور في بيتي من غير مرتب، ورتضى منصور لما عرف أصدر قرار بتعييني بعد سنوات طويلة من التجاهل لتاريخي".

Advertisements

وتابع لاعب الزمالك السابق: "فاروق جعفر أعظم مدرب في مصر، وكنت اتمنى يوبخني أو يشتمني خلال الفترة التي قاد فيها الزمالك، لأنه كان انسان رائع ومدرب قدير على جميع المستويات".

وعن كواليس انتقاله للزمالك قال: "الإسماعيلي رفض ضمي فوافق الزمالك على خضوعي للاختبارات وسجلت 3 أهداف في أول تدريب، وشعرت بالسعادة لارتداء قميص الزمالك".

واختتم لاعب الزمالك السابق، بأن الأهلي كان القطب الأوحد إعلاميا قبل ظهور قناة الزمالك.