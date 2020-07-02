شكرا لقرائتكم خالد الغندور : الثلاثاء المقبل موعد ظهوري في قناة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، عن سر تأخر عودته لتقديم برنامج “زملكاوي” عبر قناة النادي، رغم تعافي ابنته من إصابته سابقا بفيروس كورونا، وقال الغندور فى تصريحات تلفزيونية ": "عودتي يوم الثلاثاء المقبل قولا واحدا، وكان من المفترض ظهوري بالأمس ولكن تأجلت بسبب أمور تخص مدينة الانتاج الإعلامي".

وشدد الغندور، على أن السبب في ذلك هو أن الشركة القائمة على العمل في مدينة الإنتاج الإعلامي تشترط وصول التحاليل الطبية التي تؤكد سلامة جميع العاملين، ولكونه من المخالطين لأحد المصابين خضع لفترة عزل وأجرى تحاليل لاحقا، أكدت سلامته.

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أكد خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، أنه لابد من العودة السريعة للاعبي الفريق الكروي بالقلعة البيضاء، من أجل استكمال بطولة الدوري وأيضًا دوري أبطال أفريقيا، وقال : "يجب على مسؤولي الزمالك تهيئة اللاعبين للبطولة الأهم وهي البطولة الأفريقية بسبب صعوبة الأجواء فى الكاميرون، ومباراة الرجاء ستكون صعبة للغاية نظرا لأنها أصبحت من مباراة واحدة".

وأضاف: "الأهلي والزمالك تعرضوا للظلم بسبب خوض مباراة واحدة بدور نصف النهائي لأن مباراة الذهاب كانت فى المغرب والإياب ستكون فى القاهرة ولكن الكاف حدد نصف النهائي من لقاء واحد".