شكرا لقرائتكم خالد الغندور: الأهلي والزمالك تعرضوا للظلم بسبب قرار "كاف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، أنه لابد من العودة السريعة للاعبي الفريق الكروي بالقلعة البيضاء، من أجل استكمال بطولة الدوري وأيضًا دوري أبطال أفريقيا، وقال الغندور فى تصريحات تلفزيونية : "يجب على مسؤولي الزمالك تهيئة اللاعبين للبطولة الأهم وهي البطولة الأفريقية بسبب صعوبة الأجواء فى الكاميرون، ومباراة الرجاء ستكون صعبة للغاية نظرا لأنها أصبحت من مباراة واحدة".

وأضاف: "الأهلي والزمالك تعرضوا للظلم بسبب خوض مباراة واحدة بدور نصف النهائي لأن مباراة الذهاب كانت فى المغرب والإياب ستكون فى القاهرة ولكن الكاف حدد نصف النهائي من لقاء واحد".

يستعد الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال الأيام المقبلة جديا للمباراة المرتقبة أمام الرجاء المغربي المقرر لها منتصف سبتمبر المقبل في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا والتي ستقام في الكاميرون وفقا لقرارات الاتحاد الافريقي.

ويحاول كارتيرون وجهازه المعاون وضع البرنامج التدريبي للفريق وبرنامج الاعداد خلال الشهرين المقبلين مع الاعتبار إقامة المباراة في الكاميرون من حيث السفر والمناخ وملاعب التدريب والإقامة.

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وسيعقد الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اجتماعات هامة مع لاعبي الفريق عبر الفيديو للحديث عن مباراة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا والمقرر لها منتصف سبتمبر المقبل في الكاميرون حيث سيتحدث الفرنسي كارتيرون مع لاعبيه عن فريق الرجاء والفترة المقبلة لشحن معنويات اللاعبين وتهيئتهم النفسية علي عودة النشاط والتدريبات.

تزامنا في الوقت الذي سيعقد فيه مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور اجتماعات مهمة أيضا لمناقشة العديد من الملفات الهامة التي تخص فريق الكرة وإدارة النادي والقضايا التي تحاصر الزمالك في المحكمة الرياضية الدولية.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر موقعه الرسمي ، قرارت اللجنة التنفيذية التي اجتمعت عبر الفيديو، حيث جاء أبرزها استئناف مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية في شهر سبتمبر، على أن يقام الدور نصف النهائي من مباراة واحدة، ولم يتحدد بعد البلد المضيف للدورين نصف النهائي والنهائي لدوري الأبطال بينما تستضيف المغرب الدورين نصف النهائي والنهائي للكونفدرالية.