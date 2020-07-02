شكرا لقرائتكم صالح جمعة يرغب في الاعتذار لـ فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي إسلام صادق، أن صالح جمعة، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، يرغب فى عقد جلسة مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، وقال صادق فى تصريحات تلفزيونية : "صالح جمعة بدأ يتحدث مع لاعبي الفريق حول رغبته فى تحسين علاقته مع المدير الفني السويسري، بعدما تم إبلاغه بأن هذه هى الفرصة الأخيرة له داخل القلعة الحمراء".

وأضاف: "البعض يري أن صالح جمعة لديه عروض خليجية لأنه من اللاعبين المميزين للغاية، ولكنه يرغب فى الاستمرار مع الأهلي والاعتذار لفايلر".

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر منح الدولي المصري صالح جمعه الفرصة الكاملة مجدداً داخل الكيان لتقديم أفضل ما لديه قبل حسم قراره بشكل نهائي سواء بالبقاء الموسم المقبل أو الرحيل النهائي عقب المعسكر الذي سيقام بنهاية الدوري الممتاز.

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وخاض اللاعب أولى تدريباته الجماعية في النادي الأهلي صبا الأربعاء وكان في حالة من الفرحة العارمة مع زملائه ممن رحبوا به عقب دخوله مباشرة.

ويكافح صالح جمعه في اللعب داخل النادي الأهلي رغم يقين الجميع موهبته الكروية في ظل الزحمة الشديدة في هذا المركز ما يجعل من تواجده في التشكيلة الأساسية أمراً صعباً للغاية خاصة وان اللاعب الأساسي بمركز صناعة اللعب في القلعة الحمراء هو بالأرقام أفضل لاعب يمثل الكيان في دوري أبطال أفريقيا وضمن أفضل 10 لاعبين في القارة الأفريقية في دوري الأبطال وغيرها من الأرقام التي تجعل مهمة لاعب الأهلي الباحث عن فرصة أشبه بالمستحيلة.