شكرا لقرائتكم فياريال يواصل الانطلاق نحو مقاعد "الأبطال" ويتجاوز بيتيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قاد جيرار مورينو مهاجم فياريال فريقه للفوز على مضيفه ريال بيتيس 2 - صفر يوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت نهاية مباراة بلد الوليد وضيفه ليفانتي بالتعادل السلبي.
وسجل مورينو الهدف الأول لفياريال في الدقيقة السابعة من ضربة جزاء، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 39. ورفع فياريال، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي، رصيده إلى 54 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد بيتيس عند 37 نقطة في المركز الثالث عشر.
وشهدت المباراة تعرض الفرنسي نبيل فقير للطرد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، بعد أن أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجهه.
وفي المباراة الثانية خيم التعادل السلبي على مواجهة بلد الوليد وضيفه ليفانتي. وأهدر أنيس أونال ركلة جزاء لبلد الوليد في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليفوت على فريقه فرصة تحقيق الفوز.
ورفع بلد الوليد رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما يحتل ليفانتي المركز الحادي عشر برصيد 42 نقطة.
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