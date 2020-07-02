شكرا لقرائتكم خبر عن الحمادي: جاهزون لدوري الأولى والاتحاد لن يجاملنا إذا لم نستوفِ الشروط والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال يوسف إسماعيل الحمادي رئيس مجلس إدارة نادي الفلاح، إن ناديه على استعداد لدوري الأولى، واعتبر أن التحفظات على انضمامه لفرق الهواة باعتبار أنه لم يستوفِ الشروط في غير محلها، مبيناً أن الفلاح سيخوض مبارياته بملعب مدينة زايد، وقد خاطب الاتحاد بذلك، ووجد الموافقة إلى جانب وجود فريق ( 19) سنة، وتوقع أن يكون الفلاح فريقاً مؤثراً وفاعلاً في دوري الأولى وأشار إلى دعم مجلس أبوظبي الرياضي. وقال: إنه سيعزز فرص فرض الفريق وجوده بدوري الأولى.

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