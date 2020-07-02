شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يفسخ عقد جوناثان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر أعلن نادي الفجيرة فسخ عقد مهاجمه البرازيلي جوناثان بينيتس «29عاماً» الذي كان ممتدا لنهاية الموسم المقبل، ليلحق بمواطنه جابرييل، وتم تكليف اللجنة الفنية بالبحث والتعاقد مع 4 محترفين جدد بالتنسيق مع المدرب المرتقب لقيادة الذئاب في الموسم الجديد، حيث لا تزال شركة الكرة بنادي الفجيرة تدرس عدداً من السير الذاتية لأكثر من مدرب.

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