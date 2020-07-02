جوارديولا يودع ساني

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه الإسباني جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الشكر للاعب الجناح الألماني لوروا ساني، مع اقتراب انتقاله إلى بايرن ميونيخ بطل البوندسليجا في المواسم الثمانية الأخيرة.

وأشار جوارديولا أنه بات بحكم المؤكد أن الجناح الموهوب البالغ من العمر 24 عاماً في طريقه للرحيل.

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