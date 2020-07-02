راشد بن حميد ورئيس «فيفا» يبحثان واقع كرة القدم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ناقش الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عبر اتصال مرئي الليلة الماضية عدداً من القضايا المتعلقة بواقع كرة القدم الحالي، وأبرز التحديات التي تواجهها في ظل العارض الصحي العالمي.. ويأتي هذا التواصل في إطار التعاون المشترك بين الاتحاد الدولي والاتحادات الوطنية الأعضاء.

وتطرق الطرفان إلى عدة أمور، حيث استمع إنفانتينو لعرض من الشيخ راشد بن حميد عن الأوضاع الراهنة في المنطقة بشكل عام، والنتائج التي ترتبت على توقف النشاط لفترة تزيد على 3 أشهر، وآخر التطورات المتعلقة بالمسابقات في الإمارات، وكذلك الإجراءات الوقائية التي تم اتباعها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى قرارات الاتحاد التي اتخذت من أجل الحفاظ على سلامة المجتمع والرياضيين.

وأثنى رئيس الاتحاد الدولي على مبادرات الاتحاد والعمل الدؤوب الذي يقوم به، موضحاً أن كافة المؤتمرات الرياضية والطبية والقرارات الحاسمة التي تم اتخاذها في الفترة الماضية، تعكس مدى استجابة وجدية وسرعة تعامل اتحاد الإمارات مع التطورات التي يشهدها قطاع كرة القدم.

(وام)