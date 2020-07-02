13 فعالية في 60 يوماً بمهرجان أبوظبي الصيفي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن انطلاقة مهرجان أبوظبي الرياضي الصيفي تحت شعار «لياقتك في أبوظبي» الذي تستمر فعالياته حتى نهاية شهر أغسطس القادم، وذلك ضمن محاوره وبرامجه المتواصلة لتقديم المبادرات الرياضية وتحفيز فئات مجتمع أبوظبي على المشاركة والتفاعل الرياضي، لتعزيز نمط الحياة المثالية ورفع مستويات الوعي بأهمية الرياضة في تحسين المناعة واللياقة عند جميع المراحل العمرية في المجتمع.

ويتضمن المهرجان 13 فعالية بجانب أنشطة رياضية متنوعة من بينها: التنس الأرضي ويتضمن حصصاً تدريبية وبطولات تنافسية تقام بالتعاون مع مدينة زايد الرياضية، إلى جانب أنشطة مشروع المدارس المجتمعية الذي يقام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ويمثل برنامجاً متكاملاً للأسرة ويستهدف الطلبة وأولياء الأمور وكبار السن، ويشمل 20 منصة تفاعلية، كما يضم برامج وأنشطة متنوعة ومبادرات توعوية وصحية، من بينها: «وزنك صحي»، و«تدرب مع نجم» ويشمل تدريبات للجوجيتسو تقام بالتعاون مع اتحاد الجوجيتسو من خلال مشاركة نخبة لاعبي الجوجيتسو في تقديم حصص تدريبية عبر المنصات التفاعلية لمجلس أبوظبي الرياضي، وذلك بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة.

كما تقام حصص تدريبية في رياضة الكريكت بالتعاون مع نادي أبوظبي للكريكت، بجانب أنشطة أندية اللياقة البدنية والعروض الكبيرة المقدمة لفئات المجتمع من قبل نادي ضباط القوات المسلحة على الملاعب والمسبح والنادي الصحي، إلى جانب عروض ناديي أبوظبي والعين للسيدات وفرونت لاين للرياضة وسي هوك للرياضات المائية والمغامرات وياس للدراجات، بالإضافة إلى نادي أبوظبي للكريكت، كما تتضمن أجندة المهرجان حصصاً تدريبية لفريق أبوظبي للجري بمدينة زايد الرياضية بواقع 4 أيام في الأسبوع، وذلك من الأحد وحتى الأربعاء من الساعة 7:30 مساءً بإشراف المدرب يوسف رشدي.

وتشمل أنشطة المهرجان فعاليات رياضية خاصة لأصحاب الهمم بالتعاون مع الأولمبياد الخاص ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسيتم خلالها تقديم 24 حصة تدريبية على مدار 8 أسابيع بواقع 3 وحدات تدريبية في الأسبوع عبر المنصات التفاعلية، فيما ستقام مسيرة للدراجات الهوائية بالتعاون مع نادي أبوظبي للدراجات الهوائية وذلك في مضمار جزيرة الحديريات بواقع كل يوم أربعاء من كل أسبوع، ابتداء من تاريخ 8 يوليو المقبل وحتى 26 أغسطس القادم، في حين سينظم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت سباقاً للقوارب الشراعية بجانب حصص تدريبية في الشراع الحديث، كما سيقدم نادي أبوظبي للرياضات البحرية برنامجاً تدريبياً خلال شهر يوليو المقبل من الساعة 4-6 مساءً، ويشمل البرنامج التدريب في أنشطة رياضة ويك سيرف ورياضة فلاي بورد خلال يومي الأحد والثلاثاء بجانب رياضة التزلج على الماء ورياضة الموتو سيرف في يومي الاثنين والأربعاء.

كما سيشهد المهرجان فعاليات ومسابقات في الرماية، وذلك بالتعاون مع أندية الفرسان والظفرة ونادي العين للفروسية والرماية والجولف، بجانب أنشطة للفروسية التي تقام بالتعاون مع نادي الباهية الذي سيقدم حصصاً تدريبية، فيما سينظم نادي أبوظبي للشطرنج برنامجاً تعليمياً للشطرنج بمشاركة نجوم اللعبة، في حين ستقام سباقات للجري في ياس مول، بتواريخ 18 يوليو الحالي و1 و22 أغسطس المقبل لمسافات 2.5 كم، 5 كم، 10 كم، فيما تخصيص الفعالية الأخيرة للتوعية وتتضمن نشر 66 رسالة توعوية و 8 مسابقات رياضية صحية وعدد 13 فيديو توعوية، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي لمجلس أبوظبي الرياضي، بجانب تنظيم محاضرات توعوية لأصحاب الهمم وكبار السن، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومؤسسة التنمية الأسرية.

من جهته قال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: نولي أهمية كبيرة لمواصلة تنظيم مهرجان أبوظبي الرياضي السنوي تحت شعار «لياقتك في أبوظبي» في المرحلة الحالية بمجموعة مميزة من الفعاليات والأنشطة والمسابقات بهدف تحقيق التنوع وضمان مشاركة أكبر شريحة مجتمعية في الحدث، ما يوفر مساحة مناسبة لتحفيزهم على اتباع أسلوب حياة متوازن بين الرياضة والصحة، الأمر الذي يقودنا لثقافة رياضية مجتمعية مستدامة تعزز النمط الرياضي اليومي وأهميته في تحقيق نتاجات كبيرة على صحة وسعادة مجتمع أبوظبي.

وأضاف العواني: تقام فعاليات المهرجان وفق ضوابط وإجراءات احترازية وتدابير وقائية تعمل على تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة في كافة المنشآت الرياضية ومواقع الفعاليات، لحماية المشاركين من مجتمع أبوظبي، تماشياً مع الحرص الكبير على توفير المناخ الملائم لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية في موسم الصيف، وتشجيع عموم أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة في هذه المرحلة. متوجهاً بالشكر لكافة الجهات وتعاونها الكبير في دعم فعاليات المهرجان.