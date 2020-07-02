شكرا لقرائتكم خبر عن قمة النصر والهلال 5 أغسطس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض- عيسى الحكمي أذاعت رابطة دوري المحترفين السعودي (الأربعاء) جدول الجولات المتبقية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي تقام خلال الفترة من 5 أغسطس/آب وحتى 9 سبتمبر/أيلول المقبلين.

وتم تحديد الخامس من أغسطس موعداً لقمة الجولة 23 التي تجمع بين الغريمين النصر والهلال على ملعب الملك فهد الدولي.

ويتصدر الهلال اللائحة برصيد 51 نقطة ويطارده النصر برصيد 45 نقطة ، علماً بأن لقاء الدور الأول فاز به النصر (2-1).

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