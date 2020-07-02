صعود «كواترو» و«الفلاح» للأولى.. مكاسب فنية وتحفظات إدارية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي



يعد صعود فريقي كواترو والفلاح إلى دوري الدرجة الأولى، إضافة من الناحية الفنية، فزيادة عدد الفرق مطلوب، لكن هناك بعض التحفظات التي أبداها إداريون في دوري «الأولى» حول إمكانات الناديين ومدى قدرتهما على استيفاء الشروط، وهناك من رأى أن الاتحاد كان يجب عليه العمل على إعادة فرق الجزيرة الحمراء والرمس ورأس الخيمة، بدلاً من اعتماد فريقين جديدين.

لكن الأندية ترى أن المشاركة في الدوري التزام، ويجب الإيفاء به. وأفاد عبد الرسول عبدالله، مدير مركز كواترو الرياضي، أن المشاركة في أي بطولة من بطولات الاتحاد هي التزام في المقام الأول، ومن الطبيعي أن يكون النادي ملتزماً، كما هو حال كل فرق الثانية. فلم نسمع بأي فريق انسحب.

وأضاف: «لكن من جهة أخرى، الاشتراطات التي يطلبها اتحاد الكرة يفترض أن تكون مخففه نوعاً ما، حتى تتمكن الفرق المنضمة حديثاً، من الإيفاء بها في الوقت المحدد مع إعطاء مهلة، ففريق مثل «كواترو» لا يمكن مقارنته بفرق قديمة موجودة منذ سنوات، صحيح أنه مؤهل للوفاء بهذه الالتزامات، لكنه بحاجة إلى وقت، نحن مجتهدون في تنفيذ كل الاشتراطات خلال هذه الفترة الضيقة».

وتساءل عبد الرسول عما «إذا كان العالم كله متجه للخصخصة في الأندية، ونحن نطالب منذ سنوات الشركات بالدخول في الاستثمار في كرة القدم، وتكوين فرق، فلماذا نحارب هذا المسعى ونعترض على وجود فرق أفراد وشركات».

وشدد مدير مركز كواترو على أحقية الفريق في الصعود، مؤكداً أنه حسم المركز الأول قبل ثلاث جولات من انتهاء دوري «الثانية»، مشيراً إلى أنه تبقت جولة واحدة قبل توقف الدوري، مع وجود فارق كبير بين «كواترو» و«الفلاح» وأقرب منافس لهما.

وقال إن «الجولة لو أقيمت لن تغير شيئاً». وأكد عبد الرسول أن كواترو لديه خطط وأهداف سيعلن عنها لاحقاً.

وقال أحمد المهبوبي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، رئيس لجنة تطوير أندية الهواة السابق، إن زيادة عدد الفرق مطلوب، وذكر أن عدد الفرق حالياً قليل، وكل فريق يخوض عدداً قليلاً من المباريات، وكلما زاد العدد زاد عدد المباريات، وهذا يقود إلى تطور المستوى.

وأضاف: «لكن هل الناديان الصاعدان قادران على استيفاء الشروط، وهل يمتلكان الإمكانات للاستمرار؛ لأن دوري الثانية مختلف فهو أشبه بدوري مؤسسات، والفرق تعتمد فيه على اللاعبين الأجانب، وفي دوري الأولى الوضع مختلف لابد أن يكون هناك ملعب خاص بالنادي، وأن تكون لديه فرق سنية.

فالإشكال سيكون في انسحاب هذه الأندية إذا لم تكن قادرة على الاستمرار». وذكر أن الأندية في الدولة تتبع للحكومات؛ لذلك ليس هناك خوف من عدم استمرارها بينما يختلف الوضع بالنسبة للأندية التي تتبع لأشخاص أو شركات.

وقال: «أعتقد أن الأفضل كان الاتجاه لإقناع الفرق المنسحبة بالعودة، مثل رأس الخيمة، والجزيرة الحمراء، والرمس، صعود فريقين في الأخير سيكون في مصلحة المنافسة إذا كانا يمتلكان إمكانات جيدة»، لافتاً إلى أن «صعود فريقين من دوري الثانية لا يفرض هبوط فريقين من دوري الأولى».

من جهته قال جمعة العبدولي مدير فريق دبا الفجيرة، عضو مجلس إدارة النواخذة، إن الاتحاد اعتمد صعود «كواترو» والفلاح؛ لأنهما صعدا فعلياً مع تبقّي مباراة واحدة لإكمال الدوري، لكنه لا يتوقع اعتماد صعودهما إلا من خلال استثناء.

وأضاف: «الإلغاء كان أفضل في رأيي طالما أن الاتحاد ألغى الهبوط والصعود في دوري الخليج العربي، والأولى، وكنت أتمنى عودة فرق مثل الجزيرة الحمراء، والرمس، ورأس الخيمة».

وقال العبدولي إن دوري الثانية شبيه بدوري المؤسسات بينما هناك شروط للانتماء لدوري الأولى، من بينها وجود فرق سنية وملعب وعدد محدد للاعبين الأجانب. وأتم: «أنا مع زيادة عدد الفرق، لكنني أفضل أن يكون العدد زوجياً، بدلاً مما يحدث حالياً في دوري الأولى، حيث يكون هناك فريق في الراحة أسبوعياً». وذكر: «لا شك في أن الدوري بشكله الحالي لا يلبي الطموحات؛ لأن عدد المباريات قليل والمنافسة لا تتعدى أربعة أو خمسة أشهر فقط، والأندية تدفع رواتب لعام كامل للاعبين والأجهزة الفنية».

وأضاف: «لكن الفرق التي تنضم إلى دوري الأولى يجب أن تمتلك مقومات الاستمرارية. فأندية الدولة كلها تتلقى دعماً من الحكومات، والأندية التي تتبع لشركات وأشخاص مرتبطة بهم، قد يقرر المالك التوقف في أي وقت».

ورأى العبدولي أن صعود فريقين إلى دوري الأولى، يقتضي بالمقابل، هبوط فريقين أيضاً من الهواة، مشيراً إلى أن وجود عدد كبير من الفرق في النهاية مفيد لأي منافسة.