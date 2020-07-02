السهلاوي: الضعف الدفاعي للمنتخب أبرز ملاحظات بينتو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم



أكد يوسف حسين السهلاوي رئيس لجنة المنتخبات في اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن منتخبنا الوطني سيدخل معسكراً إعدادياً بداية من 20 أو 22 يوليو/تموز الحالي، حتى تتسنى للمدير الفني الجديد الكولومبي بينتو، فرصة التعرف إلى اللاعبين عن كثب.

وكشف السهلاوي في حوار تلفزيوني على «دبي الرياضية» مع الإعلامي عدنان حمد الحمادي أن «المدرب الكولومبي يمتلك كثيراً من المعلومات والتفاصيل المتعلقة بمنتخبنا، حيث قام بمتابعة أكثر من 8 مباريات للأبيض، من أجل التعرف إليه وتكوين فكرة شاملة عن إيجابياته وسلبياته الفنية، والوقوف على أسلوب لعب الفريق والعناصر التي بات يعرف أغلبيتها».

وأكد رئيس لجنة المنتخبات أن «الضعف الدفاعي كان أبرز ما توقف عنده بينتو، حيث تابع قدرات اللاعبين والأسلوب وسجل ملاحظاته، ونحن على ثقة بأنه لن يحتاج كثيراً من الوقت للتعرف إلى اللاعبين، بعدما أصبحت لديه فكرة مقبولة عن العناصر التي دافعت عن ألوان المنتخب في الفترة الأخيرة».

وذكر نائب رئيس الاتحاد «أن المدرب المواطن سليم عبد الرحمن، كلف بمهمة المدرب المساعد لبينتو، من أجل تكملة العمل الذي قام به في الفترة السابقة، كما أنه على دراية باللاعبين، وسيقوم باختيار الأسماء من بين اللائحة التي كانت توجد في الفترة السابقة، على أن يتولى بينتو بعدها تقييم مستويات اللاعبين».

تفاصيل ومفاوضات

وحول تفاصيل المفاوضات التي سبقت التعاقد مع بينتو كشف السهلاوي «أن الروماني أولاريو كوزمين، وافق على تدريب «الأبيض» وعلى التنازل عن قيمة مالية ضخمة قياساً إلى ما يحصل عليه في الدوري الصيني، لكن الخلاف في المفاوضات كان حول مدة العقد، حيث طالب بعقد لمدة 3 سنوات، بينما كان هدفنا التعاقد لمدة عامين فقط».

ومضى يقول: «تفاوضنا أيضاً مع البرتغالي جارديم المدير الفني السابق لفريق موناكو الفرنسي، لكن شروط المدرب المالية كانت حائلاً، علماً بأنه كان في القائمة الأخيرة أيضاً».

ونفى رئيس المنتخبات أن يكون حصل تفاوض أو مخاطبات مع مدرب الظفرة رازوفيتش الذي «كان مجرد اسم مطروح كخيار، لكن لم يطرح على طاولة التفاوض، بينما لم أفكر في التعاقد مع الأرجنتيني أروابارينا، حتى لا يقال إن يوسف حسين الشرجاوي، اختار رودولفو حتى يساعد الشارقة في فسخ ارتباطه مع المدرب الأرجنتيني».

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دعم كبير

وعن ملف المدربين المواطنين، أكد أنه كان من أبرز الداعمين للمدرب المواطن طوال الفترات السابقة التي عمل فيها في الاتحاد، لكن مشكلة المدرب المواطن اليوم تكمن أنه يفتقد ثقة المسؤولين في الأندية، وخير مثال على ذلك، أن مدرباً بقامة مهدي علي لم يحظ بفرصة العمل خلال عامين، كما أن عيد باروت لا يرتبط بعقود، وهذه مشكلة الأندية».

واعترف نائب رئيس اتحاد الكرة بأن رحلة منتخبنا في الجولات الأربع الأخيرة ستكون في غاية الصعوبة، ولا يوجد أحد يمكن أن يعتبر أن الأمر سهلاً، وأن التأهل مضمون؛ بل هناك إجماع على صعوبة الموقف وتقلص الفرص، خاصة بعد الخسارة السابقة أمام فيتنام.

ووصف السهلاوي وجود «الثلاثي المجنس» ليما وكايو وتيجالي، بالدعامة الإضافية لتشكيلة المنتخب، أملاً أن يتمكن المدرب الجديد بينتو، من استخراج أفضل ما لديهم، حتى يسهم وجودهم في تعزيز أوراق القوة الهجومية للأبيض، إلى جانب علي مبخوت وأحمد خليل.

أبواب مفتوحة

ووجه السهلاوي رسالة حملت كثيراً من المعاني للاعبين «بأن أبواب المنتخب مفتوحة للاعب الذي يرغب في تمثيل قميص الوطن والالتزام بتطبيق النظام واللوائح والقواعد؛ لأن المرحلة المقبلة لن تقبل وجود أي تهاون أو مخالفة ترتكب، مشدداً على استعداد اللجنة للسماح وقبول اعتذار أي لاعب لا يرغب في تمثيل «الأبيض» دون أن يتم توقيع عقوبة عليه، بينما من سيقبل مهمة الدفاع عن ألوان القميص الوطني يجب أن يدرك قيمة ومسؤولية هذه المهمة».

ونفى السهلاوي أن يكون على خلاف مع حميد الطاير عضو مجلس إدارة الاتحاد، بعدما دخلا في سباق على منصب نائب الرئيس الثاني، مشيراً إلى أن التنافس كان عملية انتخابية، وبعد الانتهاء تصافحنا وانتهى الموضوع، وحميد اليوم من أقرب الأعضاء إلى يوسف حسين، ونحن على تواصل دائم.