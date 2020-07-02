«عمومية» غير عادية لاتحاد الكرة غداً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعقد غداً الخميس الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، من أجل اعتماد وإقرار اللجان القضائية التي سيتم ترشيحها لتولي المهام القانونية خلال الموسم المقبل.

وكانت ولاية اللجان القضائية قد انتهت في 23 يونيو/حزيران الماضي، وتمت الدعوة للعمومية من قبل الأمانة العامة للاتحاد، في ظل توقيت حرج.

وكان من المقرر أن تعقد لجنة الانضباط اجتماعاً قبل 10 أيام، من أجل النظر في الشكوى التي تقدم بها نادي شباب الأهلي ضد قرار «رابطة المحترفين»، بعد إلغاء دوري الخليج العربي دون تتويج الفرسان بلقب المسابقة، غير أن مدة اللجنة قانونياً كانت قد انتهت قبل 24 ساعة، مما حال بينها وبين عقد الاجتماع.

أما الملف الأبرز الذي سيطرح على العمومية، فيتمثل في تصعيد فريقين من دوري الدرجة الثانية إلى دوري الأولى.

وسيكون على الثنائي الذي تم اعتماده بطلاً ووصيفاً لدوري الثانية (كواترو والفلاح)، تطبيق الشروط والأنظمة التي تؤهلهما إلى المشاركة في المسابقات المحلية، سواء على مستوى الإشهار من الهيئة العامة للشباب والرياضة، أو بشأن الشروط التي يضعها اتحاد الكرة وتتمثل في توفير مقومات النادي من ملعب ومشاركة فريقين على أقل تقدير في مسابقات المراحل السنية.