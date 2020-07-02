«الملك» يطلق إعداده الأحد بالفحص الطبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو



يدشن الفريق الأول لنادي الشارقة استئناف نشاطه بإجراءات الفحص الطبي يوم الأحد المقبل، تمهيداً للعودة إلى التدريبات يوم 11 يوليو/ تموز الجاري.

وكانت شركة الكرة الشرقاوية برئاسة عبدالله العجلة على تواصل وتنسيق مع اللاعبين المحترفين الأجانب، وهم: البرازيليان إيجور وكايو فرنانديز، وثنائي الرأس الأخضر ريان منديز وجوميز والأوزبكي شوكوروف؛ وذلك لترتيب إجراءات عودتهم إلى الدولة خلال الأيام القادمة.

وسيكون ملف اللاعبين المقيمين لوان ريسيندي وتراوري و ميلوني «الشغل الشاغل» لشركة كرة القدم في الفترة القادمة المفاضلة حول الأسماء المذكورة على مستوى المحترفين والمقيمين والمرشح منهم للبقاء.

ويبحث «الملك» التعاقد مع هداف أجنبي من العيار الثقيل بعد أن أغلق ملف التعاقدات المحلية بالاكتفاء بالتعاقد مع خالد باوزير وخالد الظنحاني ودرويش محمد.

وتفيد متابعات «الخليج الرياضي» أن شركة الكرة سوف تعلن التعاقد مع المدرب عبدالعزيز العنبري خلال الأسبوع المقبل، كما سيتم التعاقد مع مدرب الفريق الرديف أيضاً بعد أن انتهت علاقة الجهاز الفني للرديف مع النادي خلال الأيام الماضية وقدمت الشركة شهادات شكر وتقدير للمدرب السابق عبدالمجيد النمر وطاقمه المساعد.