شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الدوري الإماراتي يستعيدون رواتبهم كاملة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم
قرر إتحاد الكرة الإماراتي إيقاف قرار خصم رواتب اللاعبين الذي تم اعتماده في ذروة انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط في مارس/آذار الماضي وغياب اللاعبين عن التدريبات والمباريات بسبب الجائحة، وذلك بعد التوصية التي تقدمت بها لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين قبل أيام.
وكان اتحاد الكرة قد قرر تطبيق قرار الخصم إلى ما قيمته 40 % على كل لاعبي الأندية التي تأثرت عائداتها المالية سلباً في الفترة السابقة مع توقف النشاط، وتقلص حجم المستحقات التي تنالها من قبل المجالس، أو حتى من عائداتها الاستثمارية التي تراجعت بشكل واضح.
وسيكون بإمكان اللاعبين الحصول على مستحقاتهم الشهرية كاملة بداية من يوليو/ تموز الحالي،وذلك بعد القرار الأخير الصادر عن مجلس الإدارة باستئناف النشاط الكروي بداية من 11 يوليو/ تموز الحالي.
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