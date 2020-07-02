أرسنال يجدد للاعبه "الجوكر"



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي أرسنال الإنجليزي أن لاعبه الشاب"الجوكر" والمتعدّد الأدوار بوكايو ساكا (18 عاماً)، مدّد عقده "لفترة طويلة" دون كشف المزيد من التفاصيل.

ووصل ساكا إلى النادي اللندني بعمر السابعة فقط، واستهل مشواره الاحترافي الموسم الماضي ضد فولهام.

لكن الموسم الحالي شهد البداية الحقيقية لتألقه، حيث شارك في 33 مباراة مع الفريق الأول.

وبرغم تفضيله شغل مركز الجناح الأيسر، رضي ساكا باللعب في مركز الظهير الأيسر وأخيراً كلاعب وسط هجومي. كما شغل أحيانا مركز الجناح الأيمن.

وأصبح ساكا أول لاعب لأرسنال تحت 20 عاماً يمرّر 11 تمريرة حاسمة في الدوري، منذ الإسباني سيسك فابريغاس في موسم 2006-2007.

وقال الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال للموقع الالكتروني لـ "المدفعجية"، "بوكايو لاعب شاب موهوب. أذهلني بصرامته في العمل وسلوكه لناحية التعلّم والتأقلم، وهذا ما تبين من خلال أدائه".

وسجل ساكا أول أهدافه الاحترافية في مرمى أينتراخت فرانكفورت الألماني في مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" في سبتمبر/أيلول الماضي.