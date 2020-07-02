شكرا لقرائتكم خبر عن الساحل يتعاقد مع الإنجليزي ريس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعاقد نادي الساحل المنضم حديثاً إلى دوري الدرجة الثانية مع اللاعب الإنجليزي ريس جرينورد، لاعب سندرلاند ومنتخب شباب إنجلترا السابق (23 عاماً)، وينتظر أن يعلن النادي عن صفقات كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وترغب إدارة الساحل في بناء فريق قوي ينافس على الصعود لدوري الأولى في عامه، ولدوري الخليج العربي بعد ثلاثة أعوام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الساحل يتعاقد مع الإنجليزي ريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.