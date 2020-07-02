شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يستعيد أمرابط والسيليتي يرفض خصم الاتفاق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي استعاد النصر السعودي لاعبيه المغربي نور الدين أمرابط ومختار علي بعد وصولهم الرياض اليوم الأربعاء بواسطة طائرة خاصة وسيخضع الثنائي لاختبارات فيروس كورونا قبل دخولهم التدريبات الجماعية.

ولا يزال النصر بانتظار الثنائي البرازيلي بيتروس ومايكون اللذين يكتفيان بتدريبات اللياقية في إحدى الصالات الخاصة في البرازيل لحين تأمين طائرتهم الخاصة.

من جانبه قرر الهلال الغريم الأزلي للنصر الاستعانة بشركة نقل أوربية لتأمين إعادة محوره الكولومبي كويلار من بلاده بعد قرار السلطات الكولومبية تمديد تعليق الرحلات الدولية حتى منتصف يوليو الجاري.

ويواجه الاتفاق أزمة مع محترفه التونسي نعيم السيليتي الذي رفض العودة احتجاجا على خصم 50٪ من أجره الشهري اثناء تعليق النشاط الرياضي ، في حين لم يستطع زميله في الفريق الحارس الجزائري رايس مبولحي العودة لاستمرار تعليق النشاط الجوي في بلاده.

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