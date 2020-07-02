نجاح كبير لمبادرة اليوم العالمي للدراجات الهوائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسدل مجلس الشارقة الرياضي الستار على مبادرته الافتراضية (اليوم العالمي للدراجات الهوائية) بنجاح باهر، بمشاركة 800 مشارك، والتي نظمت بالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية خلال الفترة من 3 إلى 30 يونيو 2020.

وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي: «حققت المبادرة أهدافها ونظمت وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفترة توقف الأنشطة والتجمعات الرياضية، تأكيداً لأهمية ممارسة الرياضة في مختلف الأوقات وتحت أي الظروف».

وأضاف: «شهدت الفعالية مشاركة واسعة وإقبالًا كبيراً، قاد إلى هذا النجاح حتى وصل عدد المشاركين إلى 800 مشارك ومشاركة، من مختلف الفئات العمرية من 3 سنوات حتى 72 سنة، حيث قاموا بركوب الدراجة خارجياً ضمن الإجراءات الاحترازية، أو من خلال الدراجة الثابتة وقطع مسافة 30 كيلومتراً لمدة ساعة».

وأضاف: «أضافت الفعالية نجاحاً جديداً إلى قائمة الفعاليات والمبادرات السابقة التي نظمها المجلس افتراضياً، في ظل الظروف التي يمر بها العالم لتشجيع جميع فئات المجتمع على ممارسة الرياضات المختلفة وفي الوقت نفسه، الالتزام بالإجراءات، حيث تمثل الرياضة أهمية كبيرة للجميع. ونشكر جميع الجهات والمؤسسات المتعاونة لنجاح هذه الفعالية، التي أشرفت عليها إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية في المجلس، حيث عززت المشاركات المختلفة وخاصة التي من خارج الدولة قيمة مبادرات المجلس لوصولها إلى نطاق أوسع، تأكيداً لدورها الفعال في نشر ثقافة الرياضة وجعلها أسلوب حياة كل فرد في المجتمع، من مختلف الأعمار، وتأثيرها الإيجابي في الصحة والسلامة العامة».

وشملت المبادرة عدداً من الفعاليات المصاحبة، منها التمرين الافتراضي على برنامج زويفت بإدارة فريق ترايثلون الشارقة، إضافة إلى تمرين مرئي جماعي على برنامج «زووم»، بحضور شخصيات رياضية مهمة، منها أسامة الشعفار رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدراجات، وقد لقي إشادة واسعة من مختلف الجهات، كما تم إجراء سبعة سحوبات أسبوعية، واختيار 60 فائزاً للحصول على قسائم مشتريات وخصومات من قرية الشعب ومحلات «ذا بوكس»، مما أسهم في تحفيز وتشجيع الجمهور للمشاركة والتنافس وحصد الإنجازات والجوائز.