«سياحة عجمان» تطلق سباق «نصف ماراثون الافتراضي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت دائرة التنمية السياحية في عجمان سباق نصف ماراثون عجمان الافتراضي، الذي يوفر للمشاركين فرصة الاختيار بين 10 كيلومترات أو مسافة «نصف الماراثون» التي تبلغ 21.1 كيلومتر، ويستهدف مشاركة 500 متسابق من جميع المستويات والقدرات.

تأتي المبادرة في إطار حرص الدائرة على تفعيل دور الرياضة المجتمعية لنشر الثقافة الرياضية، وجعل الرياضة الأسلوب المثالي ونمط حياة لأفراد المجتمع إضافة إلى توفير البديل المثالي والمبتكر من خلال الفعاليات الافتراضية في ظل الظروف الصحية الراهنة.

ويجري المشاركون في الماراثون الافتراضي لمرة واحدة في الهواء الطلق أو على جهاز المشي المنزلي خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو الجاري، ويتم توثيق ذلك من خلال أحد برامج أو وسائل التتبع، والتقاط صورة من صفحة النشاط في الهاتف الجوال ورفعها مع البيانات الشخصية على الرابط الذي يتم إرساله عبر البريد الإلكتروني بعد التسجيل وسيتم التواصل مع المشاركين خلال أسبوعين لتوصيل ميدالية المشاركة التذكارية لهم.

وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان: إن الدائرة تتطلع لدعم وتطوير الأنشطة الرياضية وتشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة من خلال توفير الفعاليات المتنوعة التي تساهم في إبراز الدور الرياضي لإمارة عجمان، وتتماشى مع توجهات الدائرة بتكثيف الفعاليات والأنشطة الرياضية والترفيهية في الإمارة لتعزيز أداء قطاع السياحة والوصول إلى سياحة مستدامة تماشياً مع رؤية عجمان 2021.