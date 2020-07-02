اتحاد الدراجات يعفي الأندية من الغرامات والعقوبات كافة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر مجلس إدارة اتحاد الدراجات برئاسة أسامه أحمد الشعفار في اجتماعه الدوري إعفاء الأندية واللاعبين من الغرامات والعقوبات الموقعة عليهم كافة خلال سباقات الموسم الرياضي وذلك مراعاة لظروف الأندية في المرحلة الحالية.

كما تم خلال الاجتماع بحث العديد من الأمور التي تهم مسيرة اللعبة وتمت الموافقة على إنشاء موقع الكتروني للاتحاد لتسهيل عملية تسجيل اللاعبين والاطلاع على نتائج السباقات ومتابعة أنشطة الاتحاد وأخباره بالإضافة إلى توثيق الفعاليات التي ينظمها طوال الموسم وربط عناصر اللعبة من لاعبين ومدربين وحكام وفنيين وإداريين مع مجلس إدارة الاتحاد.

ووافق المجلس على توفير أجهزة ذكية للأندية لاستخدامها للتدريبات التي تقام عن بعد وذلك حفاظا على سلامة اللاعبين ورفع المعدلات الفنية والبدنية خلال فترة توقف النشاط بالإضافة إلى تنظيم دورات متقدمة للمدربين والحكام بالتعاون مع مركز إعداد القادة وذلك في إطار حرص الاتحاد على إطلاع المدربين على أحدث طرق التدريب وإطلاع الحكام على التعديلات الجديدة التي طرأت على قوانين اللعبة.

وقرر المجلس مشاركة نايف عبد العزيز جكة الأمين العام المساعد في الملتقى الأول لأمناء الاتحادات العربية الذي ينظمه الاتحاد العربي للدراجات يوم السبت المقبل بتقنية الاتصال عن بعد، ومشاركة وليد الشامسي وعبد الله عوض وفاطمة علي عبد الوهاب في دورة حكام المضمار وخالد مبارك بالأسود وشيخة جمعة المسماري وفاطمة علي عبد الوهاب في دورة حكام الدراجة الجبلية.