خلاف بين أرسنال وسانت اتيان على تمديد إعارة ساليبا

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سانت: لن يخوض قلب دفاع سانت اتيان الفرنسي وليام ساليبا نهائي مسابقة الكأس ضد باريس سان جرمان في 24 تموز/يوليو، لعدم التوصل الى اتفاق مع ناديه أرسنال الانكليزي الذي أعاره الى "الخضر" الموسم الماضي.

وتحدث مسؤولو سانت اتيان في بيان مساء الثلاثاء عن "ظروف مالية ورياضية غير مقبولة تماما" من قبل النادي اللندني الذي تعاقد مع ساليبا (19 عاما) قبل سنة مقابل 30 مليون يورو.

مع ذلك شدّد النادي الفرنسي على انه كان "سعيدا عندما علم الثلاثاء ان مدرب أرسنال (الإسباني) ميكل أرتيتا ترك وليام ساليبا بتصرّف النادي حتى نهائي كأس فرنسا في 24 تموز/يوليو".

ويتدرب ساليبا مع تشكيلة المدرب كلود بوييل منذ أيام، بعد إبلاله من إصابة عضلية بفخذه.

وتمنى سانت اتيان تمديد إعارته التي تنتهي في 30 حزيران/يونيو، حتى 24 تموز/يوليو بحسب ما أضاف البيان.

واشارت تقارير صحافية الى ان أرسنال يريد مبلغ 2,5 مليوني يورو للسماح لساليبا بالبقاء مع سانت اتيان، وفقا لبند في العقد يسمح له بذلك بحال خاض اللاعب 17 مباراة أساسيا، علما بانه لعب حتى الآن 16 مباراة.

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لكن أرسنال أصدر بدوره بيانا الأربعاء، أشار فيه الى ان المحادثات تعثرت بسبب خلاف حول برنامج تدريبي لساليبا عرّضه للخطر.

وأوضح "برغم انتهاء العقد في 30 حزيران/يونيو، كنا ننوي ايجاد طريقة تتيح له خوض مباراة نهائي الكأس في 24 تموز/يوليو برغم غياب أي موجب تعاقدي".

تابع "نظرا لعودة وليام من الإصابة، طلبنا من سانت اتيان اتباع خطة تدريب واضحة بتنسيق تام معنا، لضمان عودته بشكل تام الموسم المقبل. دُهشنا لعدم التوصل الى اتفاق حول هذه الخطة التي اقترحها فريقنا الطبي، ولسنا مستعدين ببساطة المخاطرة باللاعب".

وتحدّث نادي شمال لندن عن الجوانب المالية "برغم ان هذا الأمر لم يكن مصدر قلقنا الأساسي، ولم يكن مناسبا لان خطتنا التدريبية لم يُقبل بها، الا اننا توقعنا ألا نكون متضررين من خلال تمديد الاعارة. وهذا لم يكن مقبولا لدى سانت اتيان".

تابع "نعلم أن هذا الامر يشكّل خيبة أمل لوليام، لكنه يدرك اننا نعمل لحماية مصالحه الطويلة الأمد ومصالح أرسنال".

وبدأ ساليبا، الكاميروني الأصل، ممارسة كرة القدم بعمر السادسة على يد والد النجم الفرنسي كيليان مبابي، قبل انتقاله الى سانت اتيان في 2016. وبعد قدومه في 2019، أعاره "المدفعجية" لموسم 2019-2020 الى فريقه السابق.