شكرا لقرائتكم نادر شوقى يكشف مصير معاري الأهلى فى الجونة ويؤكد: عودة المدرب 4 يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال نادر شوقي الرئيس التنفيذي للشركة المسئولة عن إدارة نادي الجونة، إنه في أخر 6 أسابيع من دوري الموسم الحالى سيتحدث مع الأهلى بشأن اللاعبين المعارين وحسم مصيرهم، ويتواجد من النادي الأهلي 4 لاعبين معارين في الجونة من بداية الموسم الحالي، وهم، أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم علي ومحمود الجزار.

وتحدث شوقي خلال تصريحات لقناة " أون تايم سبورتس 2" عبر برنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامى إبراهيم فايق عن استئناف الدوري، قائلا: " بدأنا التدريبات يوم الثلاثاء الماضي، وكل 5 أيام نقوم بعمل مسحة، وهذا بالتنسيق مع اتحاد الكرة وأجرينا 4 مسحات حتى الآن وكانت هناك عينة إيجابية واحدة في المسحة الثانية".

Advertisements

وأوضح شوقى، أن بيدرو المدير الفني للجونة سيعود إلى مصر 4 يوليو المقبل" مضيفا: "المدير الفني بيدرو متواجد في البرتغال وسيعود بعد غد الجمعة، ولا يوجد لدينا مشكلة في فترة الإعداد، وبعد 4 أسابيع سنكون جاهزين".

جدير بالذكر أن أندية الدوري تجري المسحات الطبية الخاصة باكتشاف فيروس كورونا خلال الفترة الحالية، تمهيداً لاستئناف الدوري 25 يوليو الجاري وفقاً لما أعلنه وزير الرياضة أشرف صبحي.