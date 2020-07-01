شكرا لقرائتكم أمح الدولي: أحمد حجازي صفقة الأهلي القادمة وسأحدد نسبتي مع الخطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طمأن أمح الدولي، أحد كبار مشجعي النادي الأهلي، متابعيه على حالته الصحية بعد خضوعه لجراحة في الأيام الماضية ودخوله في وعكة صحية بسبب غيوبة سكر، وأكد سلامته وأنه أصبح بصحة جيدة.

وقال أمح الدولي في تصريحات تلفزيونية ، إنه سيحاول ضم أحمد حجازي، مدافع ويست بروميتش الإنجليزي، الى القلعة الحمراء، في الموسم المقبل، وإنه سيحصل على نسبته من الصفقة بعد جلسة ستجمعه مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس الأهلي.

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وعن رحيل أحمد الشيخ ومحمود عبد المنعم كهربا، لاعبا الفريق الأحمر، عن صفوف الفريق، أشار إلى أن الثنائي مستمر داخل الفريق ولن يرحلا بنهاية الموسم كما ردد البعض.

وأتم: "تواصل معي عدد من نجوم كرة القدم للاطمئنان على سلامتي أبرزهم أفشة وكهربا وأحمد الشيخ وصلاح أمين، والممثل علي ربيع".