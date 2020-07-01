شكرا لقرائتكم سعفان الصغير: أوزان لاعبى الإسماعيلى زائدة واستكمال الدوري بيد الإدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى سعادتع بعودة التدريبات ومسابقة الدوري المصري بعد توقف طويل منذ مارس الماضى بسبب فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا.

قال سعفان الصغير في تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2" ويقدمه الإعلامى إبراهيم فايق :" الإسماعيلي سيعود للتدريبات يوم السبت والجميع في غاية السعادة فرحا بعودة كرة القدم".

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أضاف مدرب حارس الإسماعيلى :" أوزان اللاعبين زائدة وغير لائقة فنيا ويجب أن نلعب 4 أو 5 مباريات ودية قبل الحديث عن استكمال الدوري و كان يجب على اللجنة الخماسية منح الأندية 60 يوما استعدادا لاستئناف الدوري".

أكد مدرب حراس الإسماعيلى، أن قرار استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم في يد مجلس الإدارة ولا دخل له فيه.