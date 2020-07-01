شكرا لقرائتكم المصري: لن نبيع أى لاعب قبل حل أزمة القيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادى المصري إنه اتفق مع مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية على عدم بيع أي لاعب من الفريق قبل حل أزمة القيد مؤكدا أن الملف في المحكمة الرياضية وهناك بوادر إيجابية لحله.

وأضاف حلبية في تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2" ويقدمه الإعلامى إبراهيم فايق:" هناك تخوف من انتشار حالات الإصابة بين اللاعبين كما حدث في إنبي وطنطا".

وتابع عضور مجلس إدارة النادى المصري :" اتحاد الكرة لم يخطرنا حتى ألآن بالملعب الذى سنخوض عليه مبارياتنا وليس من المنطقى أن نلعب خارج بورسعيد ونتحمل تكاليف السفر ونحن لا نتلقى عائد مادى في المقابل".