شكرا لقرائتكم سموحة يبدأ البحث عن ظهير أيسر أفريقى بعد التأكد من عودة أحمد فتوح للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو سموحة على التعاقد مع ظهير أيسر أفريقى قوى لتدعيم الجبهة اليسرى بالفريق بعد التأكد من عودة أحمد فتوح الظهير الأساسى لناديه السابق الزمالك .. وكان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أعلن فى وقت سابق عن عودة أحمد فتوح للفريق الأبيض بنهاية الموسم الحالى بعد تألقه بشكل ملحوظ مع ناديه الحالى وفى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتى حصل المنتخب على لقبها وتأهل من خلالها للأولمبياد .

ويراقب حمادة صدقى المدير الفنى للفريق عدد من اللاعبين الأفارقة فى هذا المركز للإستعانة بأحدهم خلال الميركاتو الصيفى المقبل ، بالإضافة لمراقبة عدد من اللاعبين المحليين أيضا .

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من ناحية أخرى استطلع حمادة صدقى رأى صلاح محسن مهاجم الفريق المعار من الاهلي بشأن الإستمرار مع النادى السكندري خلال الفترة المقبلة بعد خروجه من حسابات السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى الذى أوصى لجنة التخطيط بضرورة استمرار اللاعب مع أحدى الأندية لزيادة خبراته بالدورى .

ودخل عدد من الأندية فى مفاوضات مع اللاعب من أجل استعارته لمدة موسم على رأسهم المقاولون العرب وإنبى ، إلا أن مهاجم الأهلى يعيش حالة من الاستقرار الفنى مع سموحة جعلته يقترب من الاستمرار لمدة موسم اخر مع الفريق السكندرى .

ويحاول صلاح محسن الإستمرار مع سموحه بعدما حجز مكانا أساسيا مع الفريق لرغبته فى المشاركة بشكل أساسى حتى يشارك مع المنتخب الأولمبى فى اولمبياد طوكيو العام المقبل .