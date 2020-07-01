شكرا لقرائتكم إسلام صادق: مرتضي منصور اجتمع باللاعبين في منزله وقرر العودة للتدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي إسلام صادق، كواليس اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضي منصور، مع لاعبي الفريق الكروي الأول اليوم، وقال صادق فى تصريحات تلفزيونية : "مرتضي منصور لم يخرج من منزله منذ جائحة فيروس كورونا، ويقوم بمتابعة نادي الزمالك من بيته، والموظفين يقوموا بإحضار كافة الأوراق والمستندات له فى المنزل".

وأضاف: "مرتضي منصور أصدر قرارات اليوم بعودة اللاعبين إلى التدريبات وإجراء مسحات على نفقة النادي وليس اتحاد الكرة".

طلب المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك لاعبو الفريق الأول لعقد اجتماع في منزله الان لبحث عودة الفريق للتدريبات، ويعقد مجلس إدارة الزمالك اجتماعا حاليا في منزل رئيس النادي لبحث ملفات هامة تخص الزمالك، وبالفعل تواجد عدد من لاعبي الفريق في منزل رئيس انلادي وسيجتمع باقي اللاعبون لبداية الاجتماع.