شكرا لقرائتكم معسكر مغلق يجهز الزمالك لدوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري يوم الأربعاء عودة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للتدريبات يوم الخميس مع إجراء مسحة خاصة بفيروس كورونا المستجد علي نفقة القلعة البيضاء .

وأعلن مجلس إدارة الزمالك في بيان نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي أنه بعد إجتماع مطول للمجلس تمت الموافقة علي خوض فريق الكرة معسكر مغلق لمدة 15 يوما ببرج العرب في الإسكندرية في الوقت الذي يحدده الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني. كما قرر المجلس تجديد عقد حازم إمام لاعب الفريق الأول بالنادي وتمديد عقد عبدالله جمعة ظهير أيسر الزمالك.

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واوضح مرتضي منصور رئيس الزمالك في تصريحات نشرها موقع النادي أنه تم عرض الصفقات الخمسة التي تم التوقيع معها على كارتيرون الذي وجه الشكر لمجلس الإدارة بعدما تم الاستقرار على كل الأسماء التي طلبها.

وأضاف البيان: "تنازل لاعبو الفريق الأول بالنادي عن 50 % من مستحقاتهم عن الشهور الأربعة الماضية بسبب الظروف الحالية مع تسلمهم بقية مستحقاتهم عن المدة نفسها، مع خوض الفريق معسكر مغلق لمدة عشرة أيام قبل السفر للكاميرون لخوض مباراة قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا في أي دولة عربية أو أوروبية حسب رغبة الجهاز الفني بقيادة كارتيرون،واستئجار طائره خاصه للفريق للسفر إلى الكاميرون للقاء الرجاء المغربي في نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا".

يذكر أن بطولة الدوري المصري متوقفة منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، ومن المتوقع أن تستأنف المسابقة فعالياتها في أغسطس المقبل، فيما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يوم الثلاثاء، إقامة الدور قبل النهائي لدوري الأبطال، التي كان مقررا إقامتها في مايو الماضي، من مباراة واحدة بدلا من لقائي ذهاب وعودة.