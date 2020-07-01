شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع السعد لعائلة جمعة .. الملتزم يعود للتدريبات وتعديل عقد المتألق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الأسبوع الحالي أحداث سعيدة علي عائلة جمعة الكروية والممثلة في الثنائي صالح جمعة لاعب الأهلي وشقيقه الأصغر عبد الله جمعة لاعب الزمالك، فالاسبوع الحالي ومع عودة النشاط تدريجيا بعد توقف دام لاكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا، تبدل الحال مع صالح جمعة الذي كان حتي فترة قريبة مغضوب عليه في الأهلي ولا يخوض التدريبات مع الفريق الأول لأكثر من 6 أشهر ، بسبب عدم اقتناع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بمستواه فضلا عن عدم التزامه وحديثه عن المدير الفني بصورة غير لائقة إعلاميا.

صالح جمعة الذي كان يبحث عن عرض للهروب من جحيم فايلر في الأهلي ، والذي كان يبحث الأهلي أيضا عن عرض له كي يرحل عن صفوف الفريق لعدم الحاجة له، اصبح الان يتدرب مع الفريق لليوم الثاني علي التوالي، بعد عفو فايلر عنه وتدخل زملاءه في الفريق ليصبح اللاعب امام الفرصة الأخيرة لإنقاذ نفسه وموهبته التي لا يختلف عليها اثنين.

عبد الله جمعة الشقيق الأصغر لصالح جمعة تلقي اليوم خبرا سعيدا بعدما وافق مجلس إدارة نادي الزمالك رسميا علي تمديد عقد اللاعب وتعديل قيمته المالية بناء علي طلبه بعد المجهود والإنجازات التي ساهم فيها اللاعب خلال فترة تواجده في صفوف الزمالك، ليصبح الأسبوع الحالي هو أسبوع السعد علي عائلة جمعة الكروية.

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ومن المنتظر عقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري بين إدارة النادي وجميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمناقشة بعض الأمور التي تخص الفريق في الفترة المقبلة، حيث حضر اجتماع اليوم 10 لاعبين فقط من الفريق بناءا علي طلب إدارة النادي ، علي ان يتم عمل اجتماع يشمل جميع اللاعبين خلال الأسبوع المقبل.

و تناقش إدارة الزمالك اللاعبين في بعض القرارات التي تخص الفريق وفي مقدمتها كيفية تطبيق تنازل اللاعبين عن 50 % من مستحقاتهم عن الأربعة الأشهر الماضية بسبب الظروف الحالية وطريقة سداد بقية مستحقاتهم عن المدة نفسها

وتلقي لاعبو الزمالك تعليمات من الجهاز الادارى بخضوعهم غدا لإجراءات مسحة كورونا وفقا للإجراءات الطبية استعدادا لعودة الفريق للتدريبات، ومن المنتظر ان يتم تأجيل خوض اللاعبين للتدريبات والمقرر لها غدا وفقا لقرار مجلس إدارة النادي اليوم، لحين ظهور نتيجة المسحة الأولي.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد اعلن اليوم عن تمديد عقد عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل، كما تم تجديد عقد حازم امام الظهير الأيمن للفريق والذي كان ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وجاءت قرارات المجلس في اجتماعه الذي عقد مساء اليوم في منزل رئيس النادي .