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وزير الرياضة يشيد بالتزام نادي الصيد بالإجراءات الاحترازية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالتزام أعضاء وإدارة نادى الصيد بالإجراءات الاحترازية، عقب زيارته المفاجئة لمقر النادى اليوم الأربعاء، لمتابعة تطبيق الضوابط الصحية والاجراءات الاحترازية، فى الساعات الأولى من أول أيام إعادة إفتتاح النادى بعد إغلاق لأكثر من 3 شهور.

 

وأبدى وزير الرياضة إعجابه بتطبيق الإجراءات الوقائية من النادى والتى تم تنفيذها بصرامة لمجابهة انتشار فيروس ، وفق معايير وتعليمات وزارة الصحة، والدليل الاسترشادى الذى أعلنته الوزارة.. ووجه أشرف صبحي الشكر لمدلس إدارة النادى برئاسة محسن طنطأوى وللدكتور محمد الدباح المدير التنفيذى الذى رافقه خلال الجولة، وقرر تحرير خطاب شكر للنادى على حسن التنظيم وتطبيق الإجراءات الإحترازية على الوجه الأكمل.

 

وخلال جولة الوزير، رافقه الدكتور محمد الدباح المدير التنفيذى للنادى الذى شرح للوزير الإجراءات الاحترازية المطبقة منذ بداية وصول الأعضاء ودخولهم من أبواب النادى وقياس درجة الحرارة لهم، واستخدام مطهرات اليدين، وأعمال التعقيم والتجهيزات العامة لتنفيذ تلك الإجراءات فى كافة أرجاء النادى.

 

وتوجه وزير الرياضة إلى أماكن سداد تجديد العضوية ، لمتابعة التزامهم بمسافات التباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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