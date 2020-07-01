وزير الرياضة يشيد بالتزام نادي الصيد بالإجراءات الاحترازية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالتزام أعضاء وإدارة نادى الصيد بالإجراءات الاحترازية، عقب زيارته المفاجئة لمقر النادى اليوم الأربعاء، لمتابعة تطبيق الضوابط الصحية والاجراءات الاحترازية، فى الساعات الأولى من أول أيام إعادة إفتتاح النادى بعد إغلاق لأكثر من 3 شهور.

ووجه أشرف صبحي الشكر لمدلس إدارة النادى برئاسة محسن طنطأوى وللدكتور محمد الدباح المدير التنفيذى الذى رافقه خلال الجولة، وقرر تحرير خطاب شكر للنادى على حسن التنظيم وتطبيق الإجراءات الإحترازية على الوجه الأكمل. وأبدى وزير الرياضة إعجابه بتطبيق الإجراءات الوقائية من النادى والتى تم تنفيذها بصرامة لمجابهة انتشار فيروس كورونا ، وفق معايير وتعليمات وزارة الصحة، والدليل الاسترشادى الذى أعلنته الوزارة..أشرف صبحي

وخلال جولة الوزير، رافقه الدكتور محمد الدباح المدير التنفيذى للنادى الذى شرح للوزير الإجراءات الاحترازية المطبقة منذ بداية وصول الأعضاء ودخولهم من أبواب النادى وقياس درجة الحرارة لهم، واستخدام مطهرات اليدين، وأعمال التعقيم والتجهيزات العامة لتنفيذ تلك الإجراءات فى كافة أرجاء النادى.

وتوجه وزير الرياضة إلى أماكن سداد تجديد العضوية ، لمتابعة التزامهم بمسافات التباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامات.

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