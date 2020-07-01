أخبار النادى الأهلى اليوم الأربعاء 1 / 7 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الاربعاء 1 / 7 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، فايلر يقود مران الأهلي الاثنين ويتسلم تقريرا من سيزا فايلر يقود مران الأهلي الاثنين ويتسلم تقريرا من سيزا يقود السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مران فريقه بداية من يوم الاثنين المقبل بعد عودته من سويسرا، عقب سفره لهناك لقضاء إجازه مع أسرته، وهي الفترة التي شهدت أيضاً تجديد عقده مع الفريق الأحمر لمدة موسم إضافي، ويستلم فايلر من ديفيد سيزا المدرب العام تقرير عن الفريق والذي بدأ تدريباته بداية من يوم الأربعاء الماضي، في الوقت الذي سيعقد الجهاز الفني جلسة لوضع برنامج المرحلة المقبلة استعداداً لاستئناف المسابقات المحلية والقارية. الخطيب يستقبل وفد محافظة القاهرة بفرع الأهلي بمدينة نصر استقبل محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، اليوم، بفرع النادي بمدينة نصر، وفدًا من محافظة القاهرة ضم كلًّا من: المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة، والعميد أحمد أنور رئيس حي شرق القاهرة، ودُري موسى المستشار الإعلامي للمحافظة، والمهندس هشام علي ممثلا عن الإدارة الهندسية لحي شرق القاهرة، والمهندسة فيفي محمد المدير التنفيذي للإدارة الهندسية بالمحافظة. الخطيب يطمئن على الإجراءات الاحترازية بمقر الأهلى بالجزيرة.. صور Advertisements حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، على إجراء جولة تفقدية داخل مقر الجزيرة، ظهر اليوم الأربعاء، لمتابعة الإجراءات الاحترازية التى تم تنفيذها باليوم الأول لاستقبال الأعضاء الذى توافدوا على المقر بعد غياب طويل بسبب جائحة كورونا الاتى اجتاحت العالم. صالح جمعة فى مهمة البحث عن المستحيل داخل تشكيلة رينيه فايلر أعلن الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، منح الدولى المصرى صالح جمعة الفرصة الكاملة مجدداً داخل الكيان لتقديم أفضل ما لديه قبل حسم قراره بشكل نهائى، سواء بالبقاء الموسم المقبل أو الرحيل النهائى عقب المعسكر الذى سيقام بنهاية الدورى الممتاز.

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