معلومة رياضية.. لماذا صرخ طه إسماعيل فى لاعب الزمالك بمباراة القمة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى فريق الزمالك مع الأهلى فى لقاء قمة عام 1961، وخلال المباراة أراد رفاعى أن يبعد الكرة عن صالح سليم وطه إسماعيل لاعبى الأهلى، لكنه فوجئ بأن قدمه أحدثت صوتا غريبا "طقت" فجلس على الأرض ليربطها حتى يستكمل اللعب. محمد رفاعى فى إحدى المباريات وخلال قيام رفاعى بربط قدمه فوجئ بطه إسماعيل لاعب الأهلى يصرخ فى وجهه ويطلب منه أن يغادر الملعب حتى يطمئن على قدمه بدلا من تفاقم الإصابة قائلا له "مش مهم الماتش المهم رجلك". Advertisements محمد رفاعى لاعب الزمالك السابق وبالفعل غادر رفاعى المباراة وخضع للفحوصات التى كشفت إصابته بكارتلدج بالركبة، وسافر إنجلترا وقتها للعلاج هناك. ويعد محمد رفاعى لاعب الزمالك السابق من العلامات الفارقة فى تاريخ الكرة المصرية، وقد حصد لقب أفضل لاعب عام 1959.

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