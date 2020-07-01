شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين إدارة الزمالك وجميع لاعبي الفريق خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المنتظر عقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري بين إدارة النادي وجميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمناقشة بعض الأمور التي تخص الفريق في الفترة المقبلة، حيث حضر اجتماع اليوم 10 لاعبين فقط من الفريق بناء علي طلب إدارة النادي ، علي ان يتم عمل اجتماع يشمل جميع اللاعبين خلال الأسبوع المقبل.

ومن المنتظر أن تناقش إدارة الزمالك اللاعبين في بعض القرارات التي تخص الفريق وفي مقدمتها كيفية تطبيق تنازل اللاعبين عن 50 % من مستحقاتهم عن الأربعة الأشهر الماضية بسبب الظروف الحالية وطريقة سداد بقية مستحقاتهم عن المدة نفسها.

وتلقي لاعبو الزمالك تعليمات من الجهاز الادارى بخضوعهم غدا لإجراءات مسحة كورونا وفقا للإجراءات الطبية استعدادا لعودة الفريق للتدريبات، ومن المنتظر ان يتم تأجيل خوض اللاعبين للتدريبات والمقرر لها غدا وفقا لقرار مجلس إدارة النادي اليوم، لحين ظهور نتيجة المسحة الاولي.

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وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد اعلن اليوم عن تمديد عقد عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل، كما تم تجديد عقد حازم امام الظهير الأيمن للفريق والذي كان ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وجاءت قرارات المجلس في اجتماعه الذي عقد اليوم في منزل رئيس النادي والذي انتهي منذ قليل، وأعلن المستشار مرتضى منصور رئيس النادي قرارات المجلس .

وجاء في مقدمة قرارات المجلس اليوم ، إجراء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مسحة خاصة بفيروس كورونا اليوم الخميس على نفقة النادي وليس على نفقة اتحاد الكرة المصري، وكذلك استئناف الفريق الأول بالنادي تدريباته بدءا من غدٍ الخميس .

كما اعلن المجلس خوض معسكر مغلق لمدة 15 يوما ببرج العرب في الإسكندرية في الوقت الذي يحدده الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني.