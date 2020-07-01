شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح فى الجبلاية لإلغاء الهبوط فى القسم الثانى و3 دورات رباعية لحسم الصاعدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ظهر مقترح جديد داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، سيتم مناقشته خلال الفترة المقبلة، لإنهاء أزمة دوري الدرجة الثانية، الذي يمثل عبئا ماليا كبيرا على اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الجبلاية، على الرغم من تبقي 5 جولات فقط على نهاية الجولة.

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ويتبنى جمال محمد علي وسحر عبد الحق عضوا اللجنة الخماسية مقترحا بإقامة ثلاث دورات رباعية بين أصحاب المراكز الأربعة الأولى في كل مجموعة، ويصعد منها الأول إلى الدوري الممتاز مع إلغاء الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وبحسب مقترح جمال محمد علي وسحر عبد الحق، فإن سيراميكا كليوباترا والداخلية وبتروجت والنصر سيلعبون دورة رباعية في مجموعة القاهرة، وكل من بني سويف والبنك الأهلي والألومنيوم وشبان قنا في مجموعة الصعيد، بينما يلعب ألعاب دمنهور وفاركو وغزل المحلة والمنصورة الدورة الرباعية الثالثة في مجموعة بحري.