شكرا لقرائتكم خبر عن العنانى : "النادى" لن يكون مجرد تجربة .. وهدفنا المركز الأول فى تقديم الخدمات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
عقد الدكتور تامر العنانى المدير التنفيذى لنادى النادى اجتماعا مع كافة الادارات داخل مقر النادى بمدينة السادس من أكتوبر مع اليوم الأول لاستقبال الاعضاء بعد قرار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بعودة النشاط الرياضى وفتح كافة الآندية ومراكز الشباب لاستقبال الاعضاء .
وأكد العنانى خلال اجتماعه مع الادارات أن نادى النادى تجربة هى الأولى من نوعها خاصة من الناحية الاستثمارية مؤكدا أن الهدف هو تقديم خدمة تليق بقيمة المكانة .
وأوضح لكافة الادارات أن الجميع لن يقبل الا بالنجاح ولن نكون مجرد ظهور فقط بل سنعمل على أن نكون الأول بين كافة الآندية فى تقديم الخدمات المختلفة للاعضاء لنيل ثقتهم ومساندتهم فى فترة وجيزة .
واستعد نادى النادى جيدا لاستقبال الأعضاء وفقا للضوابط والإجراءات الإحترازية الموضوعة حيث لن يسمح لأى عضو بدخول النادى بدون ارتداء كمامة بجانب الجلوس فى أماكن مفتوحة وفقا لقواعد التباعد الاجتماعى .
كما قام مجلس الامناء المكلف بادارة النادى بتخصيص بوابات خاصة لتعقيم الاعضاء لدى دخول النادى وكذلك أجهزة الكاشف الحرارى لقياس درجة الحرارة والتنبيه على المطاعم لتقديم الوجبات والمشروبات فى أطباق وأكواب ذات الاستخدام الوأحد مع تعقيم الاماكن أولا بأول.
وكان الدكتور اشرف صبحى قد افتتح ألفرع الأول من سلسلة أندية النادى فى السادس من أكتوبر بحضور العديد من الشخصيات البارزة فى مقدمتهم المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، الدكتور السيد القصير وزير الزراعة .
ويضم نادى النادى العديد من المنشأت ،14 ملعبا منها 4 خماسى، و4 ملاعب متعدد و6 للألعاب القتالية المختلفة، وصالة جمباز وللاسكواش، ومجمع حمامات سباحة منهم حمام أوليمبى، ومنطقة للخدمات تضم أحد فروع البنوك و20 م.
ويأتى افتتاح فرع نادى النادى فى ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالشباب والناشئين من اللاعبين بمختلف الألعاب لاعداد جيل قادم يمكنه الوصول بمصر إلى أفضل المراكز العالمية فى كافة الالعاب الرياضية .
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