شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم سموحة علي أعتاب الدوري الإماراتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب حسام حسن مهاجم فريق سموحه السكندرى، من الرحيل الي الدوري الإماراتي بعد أن قطعت المفاوضات بين فرج عامر رئيس النادى ومسئولي النادي الإماراتي شوطا كبيرا حيث لم يتبقي الا الاتفاق علي المبلغ المالي الذي سيحصل عليه النادي والذي يسعي الي تحقيق أعلي رقم للاستفاده من الصفقه خاصة وأن حسام حسن يعتبر مهاجم. واحد الهدافين القلائل في الدوري المصري ويلعب في اكثر من مكان في الثلث الهجومي.

وكتب فرج عامر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا " حسام حسن مهاجم سموحة قد يرحل عن الدوري المصري في اقرب وقت بثمن قياسي ، بعد تلقي سموحة عرض مفاجئ لنادي خارج مصر ، المسافات تضيق بين النادي الخارجي وسموحة " .

وأكد مصدر مسئول بسموحة أن مجلس إدارة النادى، برئاسة فرج عامر، يرحب باحتراف حسام حسن مهاجم الفريق خارجياً وعدم انتقاله لأحد الأندية المحلية، لرغبة مسئولى النادى فى تحقيق أكبر استفادة مادية من وراء بيع اللاعب. وكان فرج عامر قد صرح بأن مجلس الإدارة تلقى عرضين خارجيين من الدورى السعودى وآخر من الدورى التركى للتعاقد مع اللاعب، وهو ما جعل الإدارة تبدأ المفاضلة بين العرضين لحسم الأمر عقب نهاية الموسم الجارى. وأضاف نفس المصدر أنه بالرغم من تمسك حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة باستمرار المهاجم الدولى لقيادة هجوم الفريق فى الموسم المقبل، إلا أن المقابل المادى سيكون الفيصل فى حسم الصفقة وانتقال اللاعب لأحد الأندية الراغبة فى التعاقد معه. Advertisements وقرر حمادة صدقى، المدير الفنى لسموحة، عودة الفريق لتدريباته بشكل تدريجى عقب إجراء المسحة الثانية لفيروس كورونا السبت المقبل استعداداً لعودة الدورى العام، بعد قرار عودة النشاط الرياضى من مجلس الوزراء. ومن المقرر أن تعود مباريات الدورى بداية شهر أغسطس المقبل بعد الاجتماعات التى عقدها مسئولو اتحاد الكرة مع مسئولى الأندية خلال الفترة الماضية واطلعوا على تصوراتهم لعودة النشاط الكروى. من ناحية أخرى، كشف مصدر داخل نادى سموحة أن أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك والمعار إلى الفريق السكندرى أبلغ مسئولى ناديه بأنه أخطر الزمالك برغبته فى البقاء داخل صفوف النادى السكندرى فى الموسم المقبل، فى حال عدم قيده فى قائمة الزمالك، وأضاف المصدر أن اللاعب أخطر مسئولى الزمالك أن رغبته الأولى هى العودة إلى بيته، وفى حال عدم قيده فإنه يفضل البقاء سموحة لموسم آخر. يذكر أن مرتضى منصور رئيس الزمالك أكد فى تصريحات سابقة عودة أحمد فتوح إلى الزمالك فى الموسم المقبل، بعدما قدم مستوى مميزا مع المنتخب الأولمبى فى أمم أفريقيا تحت 23 عاما، وكذلك المستوى المميز مع سموحة على مدار الموسم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مهاجم سموحة علي أعتاب الدوري الإماراتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.