شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية يوم الأربعاء 1/7/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 1 يوليو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وجاء أبرزها الزمالك يجري مسحة كورونا الخميس المقبل ومعسكر مغلق في برج العرب ، وزير الرياضة يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بالأندية ومراكز الشباب، "فتوى طبية" تصدم الأهلي وتؤكد غياب حسين الشحات 4 أشهر، وفايلر يقود مران الأهلي الاثنين ويتسلم تقريرا من سيزا

الزمالك يجري مسحة كورونا الخميس المقبل ومعسكر مغلق في برج العرب

انتهى منذ قليل اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك الذي عقد اليوم برئاسة المستشار مرتضى منصور، وأعلن المستشار مرتضى منصور رئيس النادي قرارات المجلس

رفض مسئولو اتحاد الكرة طلب الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين إقامة معسكر للفريق فى شهر يوليو الجارى، من أجل التجهيز لتصفيات أمم أفريقيا التى تنطلق فى شهر أكتوبر المقبل، وطلب مسئولو الجبلاية من الجهاز الفنى للفراعنة تأجيل الأمرو إقامة المعسكر فى شهر أغسطس أو سبتمبر، وإجراء مسحات فيروس كورونا على اللاعبين المنضمين للمعسكر وقتها.

محمد الشناوي مُتمسك بشارة قيادة الأهلي في الموسم الجديد

تمسك محمد الشناوى حارس النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني بارتداء شارة قيادة فريقه في الموسم الجديد، لكونه أقدم لاعبي الفريق بداية من الموسم المقبل، بعد تأكد رحيل الثلاثي حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي نهاية الموسم الجاري، وأكد محمد الشناوي للمقربين أنه ليس لديه أي نيه للتنازل عن شارة القيادة خلال الفترة المقبلة خاصة وأن العرف داخل الأهلي أن حمل شارة القيادة يكون بالأقدمية، مشدداً أن الدور جاء عليه لقيادة الفريق الأحمر لمنصات التتويج محلياً وقارياً.

أجرى أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بجولة ببعض الأندية ومراكز الشباب للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتنفيذ التعليمات الطبية التى أقرتها وزارة الرياضة بناءً على توجيهات مجلس الوزراء، وتفقد صبحى النادى الأهلى ونادى الجزيرة ومركز شباب الجزيرة، على أن يتوجه بعد ذلك لتفقد نادى الترسانة والزمالك ونادى النادى وعدد من مراكز الشباب أيضا .

Advertisements

"فتوى طبية" تصدم الأهلي وتؤكد غياب حسين الشحات 4 أشهر