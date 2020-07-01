شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يقود مران الأهلي الاثنين ويتسلم تقريرا من سيزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقود السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مران فريقه بداية من يوم الاثنين المقبل بعد عودته من سويسرا، عقب سفره لهناك لقضاء إجازه مع أسرته، وهي الفترة التي شهدت أيضاً تجديد عقده مع الفريق الأحمر لمدة موسم إضافي، ويستلم فايلر من ديفيد سيزا المدرب العام تقرير عن الفريق والذي بدأ تدريباته بداية من يوم الأربعاء الماضي، في الوقت الذي سيعقد الجهاز الفني جلسة لوضع برنامج المرحلة المقبلة استعداداً لاستئناف المسابقات المحلية والقارية.

وأعلنت إدارة الأهلي عن تجديد عقد فايلر مؤكدين إن هذه هى رغبة فايلر منذ البداية، وشدد عليها أكثر من مرة لكنه أرجأ تنفيذها لحين تقييم موقف مواجهة العالم لفيروس كورونا، وتقديراً للظروف الخاصة بأسرته، التى لم تكن موجودة معه بالقاهرة طوال فترة الحظر، والتى استمرت ما يزيد عن ثلاثة أشهر، حتى تمكن من السفر إلى سويسرا والالتقاء بزوجته وأولاده والاتفاق معهم على الفترة المقبلة واستكمال مسابقة الدورى وأفريقيا والعقد الجديد مع الأهلى.

وأضاف مسئولو الأهلي أن تأخير عودة المدير الفنى كان بسبب القلق الطبيعى والمنطقى لأسرته من وباء كورونا على مستوى العالم، لكن القرارات التى اتخذتها الدولة مؤخراً وفى مقدمتها استكمال المسابقات الرياضية، أكدت أن الوضع فى مصر أفضل ويسير فى الاتجاه الصحيح مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية لضمان السلامة، وفى ضوء ومراعاة كل ما سبق تم الاتفاق مع فايلر على كل الأمور بالتعاقد الجديد.

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في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).