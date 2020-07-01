شكرا لقرائتكم خبر عن المسحة تؤجل عودة لاعبي الزمالك للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقي لاعبو الزمالك تعليمات من الجهاز الادارى بخضوعهم غدا لإجراءات مسحة كورونا وفقا للإجراءات الطبية استعدادا لعودة الفريق للتدريبات، ومن المنتظر ان يتم تأجيل خوض اللاعبين للتدريبات والتى أعلن مجلس إدارة النادي اليوم، عودتها غدا عقب اجتماعه المنتهى منذ قليل.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد اعلن اليوم عن تمديد عقد عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل، كما تم تجديد عقد حازم امام الظهير الأيمن للفريق والذي كان ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وجاءت قرارات المجلس في اجتماعه الذي عقد اليوم في منزل رئيس النادي والذي انتهي منذ قليل، وأعلن المستشار مرتضى منصور رئيس النادي قرارات المجلس .

وجاء في مقدمة قرارات المجلس اليوم ، إجراء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مسحة خاصة بفيروس كورونا اليوم الخميس على نفقة النادي وليس على نفقة اتحاد الكرة المصري، وكذلك استئناف الفريق الأول بالنادي تدريباته بدءا من غدٍ الخميس .

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كما اعلن المجلس خوض معسكر مغلق لمدة 15 يوما ببرج العرب في الإسكندرية في الوقت الذي يحدده الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني.

ومن ضمن القرارات التي اتخذها المجلس أيضا ، اعتماد تنازل لاعبي الفريق الأول بالنادي عن 50 % من مستحقاتهم عن الأربعة الأشهر الماضية بسبب الظروف الحالية مع تسلمهم بقية مستحقاتهم عن المدة نفسها، وخوض الفريق الأول بالنادي معسكرا مغلقا لمدة 10 أيام قبل السفر للكاميرون لخوض مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في أي دولة عربية أو أوروبية حسب رغبة الجهاز الفني بقيادة كارتيرون، واستئجار طائره خاصه للفريق للسفر إلى الكاميرون للقاء الرجاء المغربي في نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا.