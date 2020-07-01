شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يرفض طلب الزمالك في ضم محمود وادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض نادي المصري البورسعيدي، طلب نظيره الزمالك فى التفاوض بشأن انضمام محمود وادي مهاجم المصري للزمالك، حيث أكد مصدر داخل المصري البورسعيدي ان إدارة النادي أغلقت تماما ملف التفاوض مع أي نادي بشأن رحيل لاعبي المصري خلال الفترة الحالية، لحين حل أزمة منع النادي من القيد من جانب الاتحاد الدولي بسبب مستحقات اللاعب شيخ ماكورو.

وقال المصدر إن إدارة المصري أخبرت نظيرتها في الزمالك بعدم النية في التفريط في أي لاعب حاليا لحين انتهاء ازمة القيد، خاصة أن الفريق مقبل علي مباريات هامة في الدوري وكذلك امكانة مشاركته الموسم المقبل في الكونفيدرالية الافريقية، ولا يمكن التفريط في لاعبي الفريق قبل التأكد من إمكانية ضم لاعبين بدلا منهم.

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كشف مصدر مقرب من الأنجولى آرى بابل، جناح أول أغسطس الأنجولى، أن اللاعب سيصل القاهرة خلال الفترة المقبلة لإعلان صفقة انتقاله إلى نادى الزمالك، بعدما وقع عقود انتقاله إلى قلعة ميت عقبة إلكترونيًا، عقب نهاية عقده مع ناديه، لذا سيحضر إلى القاهرة من أجل إنهاء إجراءات انضمامه بداية من الموسم الجديد.

وأضاف المصدر ذاته أنه بذلك سيكون بابل أول القادمين إلى القاهرة من أجل الانضمام إلى الزمالك بعد نهاية تعاقده مع ناديه الأنجولى، خاصة بعدما أفادت تقارير تونسية بأن التونسى حمزة المثلوثى، الظهير الأيمن للصفاقسى التونسى، المنتظر انضمامه إلى الزمالك سيتأجل قدومه لإنهاء إجراءات انضمامه للنادى الأبيض لاستكمال الموسم مع ناديه حيث ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الحالى.