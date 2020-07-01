شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبة الزمالك المصابة بكورونا تكشف من العزل المنزلى تفاصيل إصابة الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت ندى الجيزى لاعبة سلة الزمالك ، و المصابة بفيروس كورونا ، هي ووالدتها وشقيقتها ، عن تفاصيل اصابتهن، وكيفية التعامل مع الاعراض التي ظهرت عليهن، وقالت ندى الجيزى في تصريحات خاصة لليوم السابع من العزل المنزلى ، أنها أول فرد في الأسرة ظهرت عليها الأعراض حيث شعرت بارتفاع درجة حرارتها ، فعزلت نفسها في حجرة منفردة ، بالمنزل ، ولكن عندما زادت الاعراض عليها تركت المنزل ، إلا أن هذه الخطة جاءت متأخرة ، خاصة وأن والدتها و شقيقتها ظهرت عليهن الاعراض أيضا .

وأضافت اللاعبة أنهن لايعرفن سبب الإصابة التي تعرضن لها ، حيث ان شقيقتها الأخرى تعمل طبيبة ، ولكنها بعيدة عنهن ، وليس في نفس مكان الإقامة ، قائلة :" مش عارفين اتصابنا ازاى وليه ، واختى دكتورة بس بعيدة عننا منعا للعدوى ، خاصة وأنها تعمل في مستشفى قائلة : " اطلب من الجميع الدعاء لوالدتى بالشفاء ، فأنا وشقيقتى لدينا مناعة تختلف عن مناعة والدتى ، نظرا لفارق السن

وأشارت كابتن سلة الزمالك أنهن خضعن لمسحة كورونا، و الذى ثبت إيجابية النتيجة ، فأقمن بمنزل واحد ، لكن كل فرد في غرفة ، ويحاولن مساعدة بعضهن البعض ، مع الخضوع للكورس العلاجى و التعليمات الطبية .

وأعلنت منذ قليل ندى الجيزى لاعبة سلة الزمالك إصابتها بفيروس كورونا هي ووالدتها وشقيقتها