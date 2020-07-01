شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة كابتن سلة الزمالك ووالدتها وشقيقتها بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيبت ندى الجيزى، كابتن سلة فريق نادى الزمالك بفيروس كورونا، بالإضافة إلى والدتها وشقيقتها، حيث خضعن لتحليل مسحة كورونا وجاءت نتيجته إيجابية.

وكتبت ندى الجيزى لاعبة سلة الزمالك عبر صفحتها بفيس بوك، "اللهم إنى لا أسألك رد القضاء ولكن اللطف فيه، تم تأكيد إصابتى أنا ونوران وأمى بفيروس كورونا ..يا الله أسألك بقدرتك التي وسعت كل شئ أن تشفي أمي وترفع عنها المرض و اشفيها شفاء لا يغادر سقماً..أرجوكم ادعولنا.

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لاعبة سلة الزمالك

كما نشرت شقيقتها الكبرى والتي تعمل طبيبة ، أن والدتها وشقيقتاها أصيبوا بالكورونا ،انها تركت المنزل منذ شهر خوفا عليهم من العدوى بسبب المستشفى الا انهم أصيبوا دون سببها .

وكتبت " مسحات اخواتي الاتنين وامي ايجابية ، انا مشيت من البيت من شهر عشان كان بيجيلي كوابيس يوميا اني هتعدي من المستشفى وهعدي اهلي الكبار سبحان الله اتصابوا و مش مني..الشهور الي فاتت كلها كانت امنيتي الوحيدة ان ربنا يفرح قلب اخواتي الي مروا بظروف صعبة و يحفظ اهلي من المرض و يغفر لخالو حلمي و يجعل مثواه الجنة، مكنتش بدعي غير بكدا ولا كان نفسي في حاجة تانية من الدنيا غير كدا... الحمد لله على كل حال انا مش معترضة على قضاء ربنا بس محتاجة دعواتكم.